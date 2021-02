Mortal Kombat Le Film : "On ira aussi loin dans la violence que possible avant d'être censuré ou interdit"

On l'attendait et on a été particulièrement servi ! Comme promis, Warner Bros a diffusé le tout premier trailer du film Mortal Kombat, à venir au cinéma et sur la plateforme HBO Max au mois d'avril prochain aux Etats-Unis. En France, le film est programmé pour le 7 avril dans les salles obscures, seulement si le gouvernement accepte enfin les complexes de cinéma de reprendre leur travail. En attendant, ce reboot de Mortal Kombat intervient 26 ans après le tout premier film, réalisé à l'époque par Paul W.S. Anderson, à une époque où ses oeuvres ne finissaient pas encore en eau de boudin. Devenu culte pour toute une génération, le premier film n'était pourtant pas allé jusqu'au bout de ce qu'un film MK pouvait nous offrir, et c'est bien l'intention de ce reboot qui souhaite faire honneur aux personnages, à l'histoire, à la violence, au gore et bien entendu aux fatalités. Les 2"42 min de trailer nous suffisent pour comprendre que le producteur James Wan (réalisateur de Saw, Insidious, The Conjuring, Fast & Furious 7 et Aquaman) a tout fait pour respecter le jeu imaginé par Ed Boon, avec des images brutales et surtout un respect de la backstory des différents personnages. "On ira aussi loin dans la violence que possible avant d'être censuré ou interdit" a confié Bennet Walsh à ABC Australia, l'autre producteur qui a notamment travaillé sur Kill Bill).







Clairement, l'histoire du film va tourner autour de la dualité entre Scorpion (joué par l'acteur japonais Hiroyuki Sanada) et Sub-Zero (incarné à l'écran par Joe Taslim un acteur indonésien spécialiste des arts martiaux et qu'on a pu voir briser des mâchoires dans The Raid notamment), qui seront bien entendu entouré des autres personnages iconiques du jeu vidéo. Seul Johnny Cage manque à l'appel, mais on reviendra sur son absence dans une de nos émission 5 News & Rumeurs par jour. Le film promet autrement de réécrire l'histoire du jeu vidéo et ainsi se l'approprier pour surprendre l'audience. C'est ainsi qu'on s'aperçoit que Jax perd ses deux bras en face de Sub-Zero lors d'une mission d'intervention au Brésil. Des images brutales, par respect du matériau d'origine donc, et qui nous permettent de constater qu'on verra les pouvoirs des protagonistes, mais aussi leurs différentes fatalités, à l'instar de Liu Kang qui invoque son dragon de feu (magnifique !) et Kano qui arrache un coeur de son adversaire. Le trailer nous permet aussi de constater que le thème du premier film a été réutilisé et réorchestré pour ne pas trahir justement l'héritage de 1995. Dans tous les cas, ce reboot s'annonce explosif et brutal comme jamais. On a hâte !