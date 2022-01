Mortal Kombat : la suite est confirmée, Simon McQuoid de retour derrière la caméra

On se posait la question suite aux résultats mitigés du premier film l'année dernière, mais Mortal Kombat aura bel et bien droit à une suite. C'est le magazine Deadline qui a eu la primeur de l'information, avant d'être repris par d'autres grands médias comme The Hollywood Reporter, pour ensuite être confirmé par les acteurs et même Simon McQuoid, le réalisateur qui va revenir derrière la caméra si l'on en croit ses derniers posts Instagram. Les informations concernant cette suite sont maigres pour le moment, tout juste sait-on que l'histoire reprendra là où se sont terminés les événements du premier film et que c'est Jeremy Slater qui est en charge du scénario. Connu pour avoir travaillé sur le reboot des 4 Fantastiques (2015) et Death Note de Netflix, c'est lui qui a écrit le scénario du prochain Moon Knight qui va débarquer sur Disney+ le 30 mars prochain. Espérons qu'on ait droit à un script de meilleure facture cette fois-ci et que le combat débute vraiment. Dans tous les cas, on devrait revoir certains visages familiers comme Ludin Lin dans le rôle de Liu Kang, Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jax), mais aussi Max Huang qui devrait reprendre le rôle de Kung Lao qui reviendrait en version revenant.