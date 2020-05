Mortal Kombat 11 : le gameplay de Robocop, de Fujin et de Sheeva, c'est bien gore comme il faut !

Un peu plus d'une semaine après le reveal du DLC "Aftermath" pour Mortal Kombat 11, Warner Bros Games et NetherRealm Studios lâchent enfin le premier trailer de gameplay (un vrai, hein) consacré aux nouveautés attendues dans ce contenu supplémentaire qui arrivera le 26 mai prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. On y voit bien entendu les nouveaux personnages qui ont été annoncés pour compléter le roster et il nous révèlent leurs attaques, leurs Fatal Blow et bien sûr leurs Fatalités. Celles de Robocop étaient particulièrement attendues et le flic mi-robot mi-humanoïde ne déçoit pas puisqu'il délivre ses meilleures répliques, sans oublier de faire appel à ED-209 pour bousiller son adversaire comme il se doit. Pour les amoureux des exécutions gores, on vous invite à prêter attention au Finish Him de Sheeva, elle régale aussi en arrachant la colonne vertébrale mais dans le sens opposé, en maintenant la tête de son ennemi au sol. Fujin aussi se démarque du lot avec sa rapidité à enchaîner les coups meurtiers. On vous laisse admirer le spectacle.