Mortal Kombat 11 : du contenu pour les fêtes de fin d'année, et c'est gratuit

Shang Tsung, Nightwolf, le Terminator T-800 et Sindel sont déjà disponibles. L e Joker et Spawn, quant à eux, débarqueront en accès anticipé respectivement le 28 janvier et le 17 mars 2020.



CONTENU GRATUIT DE MORTAL KOMBAT 11



L’événement Winter Wonderland (disponible du 22 au 27 décembre) comprendra trois tours avec des modificateurs sur le thème des fêtes de Noël et bien d’autres surprises !

L’événement Ring in the New Year (disponible du 28 décembre au 2 janvier 2020) comprendra trois tours permettant aux joueurs de plonger dans la nouvelle décennie grâce à un décor festif ! Boule Disco, bouteilles de champagne, cotillons, feux d’artifice et un compte à rebours pour la nouvelle année seront de la partie.

La sixième saison du mode Kombat League sera disponible pour tous les joueurs à compter d’aujourd’hui et jusqu'au 7 janvier. La prochaine saison devrait démarrer le 14 janvier.

Les adeptes de Mortal Kombat 11 seront certainement intéressés d'apprendre que du contenu frais fera prochainement son apparition, dans le cadre des fêtes de fin d'année. C'est en effet ce qu'annonce Warner Bros. Interactive Entertainment via un communiqué officiel, en précisant que tout sera gratuit. On profite de l'occasion pour rappeler que le Kombat Pack (39,99€) est toujours d'actualité, et qu'il fait même l'objet d'une réduction sur le PlayStation Store (15,99€), le Xbox Live (19,99€) et Steam (15,99€).Il contient entre autres six personnages supplémentaires, sachant que