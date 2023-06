Mortal Kombat 1 : plus de 15 min de pur gameplay, le système de tag expliqué

Les médias et journalistes qui se sont rendus à Los Angeles pour le Summer Game Fest 2023 auront eu ce petit privilège, avoir la possibilité de tester une démo jouable de Mortal Kombat 1, sans doute l'une des plus belles sensations de l'événement de Geoff Keighley. NetherRealms Studios avait en effet prévu des sessions de jeux de près d'une heure pour tester le nouveau gameplay, mais surtout découvrir ce côté reboot / rétro de la franchise. Seulement quatre combattants étaient mis à disposition, à savoir Liu Kang, Sub-Zero, Kitana et Kenshi, rejoint par trois personnages "kameos" en soutien que sont Sonya, Jax et Kano. Il suffit d'appuyer sur la touche R1 pour les faire apparaître, soit pour qu'ils nous dépanne d'une situation délicate en attaquant l'adversaire, soit pour prolonger un combo qu'on serait en train de réaliser. Evidemment, afin de limiter les abus, un système de cooldown empêche le joueur de matraquer la touche R1, sachant que chaque intervention est limitée.En termes de game system, Mortal Kombat 1 semble avoir fluidifier ses combats, avec plus d'animations qui rendent le jeu moins rigide que par le passé. Certains personnages comme Liu Kang jouissent d'une palette de mouvements vraiment inédits par rapport aux précédents épisodes, même si de manière globale, c'est l'ensemble des personnages qui ont été revisités. En optant pour un reboot (dans l'histoire), Ed Boon et ses équipes ont pris un malin plaisir à revenir aux origines de la saga, avec des tenues plus classiques qui rappellent le bon vieux temps des années 90. On imagine évidemment que des skins de costumes viendront rendre nos protagonistes plus contemporains, mais cet aspect néo-rétro fait un bien fou à la licence. Même dans les attaques et les célèbres Fatalités, on retrouve les attaque iconiques des combattants. L'aspect gore est évidemment toujours d'actualité, mais on revient aux basiques assez souvent. En attendant à notre tour de tester le jeu et de proposer notre propre gameplay, voici une séquence de gameplay de plus de 7 minutes, jouée par les développeurs de NetherRealm Studios.La sortie de Mortal Kombat 1 est attendue pour le 19 septembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.