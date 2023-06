Mortal Kombat 1 : le gameplay a été lâché, un look plus rétro mais toujours des Fatalités bien gores

Annoncé il y a 3 semaines à peine, Mortal Kombat 1 a réservé son gameplay au Summer Game Fest de Geoff Keighley. Non seulement le jeu a été gracieusement présenté lors de l'événement, mais en plus, son créateur Ed Boon est monté sur scène pour nous donner quelques détails croustillants. Comme on pouvait l'imaginer, il s'agira d'un reboot complet de la série, via les événements de l'histoire de Mortal Kombat 11. Liu Kang a relancé l'histoire en créant une nouvelle ère au nom de la paix, et va nous permettre ainsi de retrouver nos personnages emblématiques avec un look rétro bienvenu. Par exemple, Scorpion et Sub-Zero ne sont pas ennemis dans cet épisode, mais sont devenus des frères du clan Lin Kuei et ils se battent pour l'avenir du clan. On va aussi retrouver Raiden et Kung Lao en version plus jeune, représentant les champions du Royaume Terre, avec la famille et l'honneur comme moteir de vie, tandis que Mileena, sœur jumelle de Kitana et héritière légitime du trône d'Outworld, a été infectée par une terrible maladie mortelle. Johnny Cage sera évidemment de la partie, fidèle à lui même, avec cette objectif de se battre pour sa propre vanité. Le roster principal est également complété par Kenshi Takahashi, cherchant à récupérer l'épée vénérée, Sento, et à restaurer le nom de sa famille.Côté gameplay, ce Mortal Kombat 1 reprend le game systemdes précédents épisodes, avec toujours autant de combos à réaliser avant d'asséner des coups brutaux, tels que les Breakers, les X-Ray et bien sûr les Fatalités. Là encore, les équipes du studio NetherRealms ont redoublé d'imagination pour faire toujours plus dans le gore. Toutefois, les 4 minutes de gameplay nous permettent de constater l'introduction d'un système de tag / soutien avec des persos Kaméo proposant une liste unique de personnages venant aider les joueurs au cours des affrontements. Dans la vidéo, on a pu voir des soutiens comme Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, Kano, Goro, Kung Lao, Stryker et Jackson « Jax » Briggs. Chaque Kombattant Kaméo est basé sur une version classique du personnage, issu de plus de 30 ans d'histoire de Mortal Kombat et est montré en train d'effectuer des attaques et mouvements de soutien, y compris des Fatal Blows dévastateurs, des Fatalities brutales et des Breakers défensifs.



La sortie de Mortal Kombat 1 est programmée pour le 19 septembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.