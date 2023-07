Mortal Kombat 1 : Homelander (The Boys), Peacemaker et Omni-Man (Invincible) seront jouables, la preuve en vidéo

Les rumeurs en mai dernier avaient encore tapé juste : Homelander (The Boys), Peacemaker (avec John Cena) et Omni-Man (Invincible) viennent d'être confirmés au roster de Mortal Kombat 1 en pleine Comic-Con de San Diego. Des personnages qui collent plutôt bien au ton et à l'ambiance Mortal Kombat, chacun ayant une certaine appétence pour la violence et les morceaux de chair éclatés. Pour pouvoir jouer avec, il faudra en revanche mettre la main sur le DLC Kombat Pack, qui sera lancé après la sortie du jeu, et qui ajoutera 6 combattants supplémentaires au total. En effet, en plus de Homelander, Peacemaker et Omni-Man, il y aura aussi Quan Chi, Ermac et Takeda Takahashi. Une table ronde avec l'équipe créative de NeatherRealm Studios au salon américain a aussi permis de révéler une autre vidéo de gameplay, bien plus complète, permettant de voir d'autres personnages historiques de la saga, à savoir Li Mei, Tanya et Baraka. Ces trois personnages sont apparus dans un nouveau trailer mettant en avant l'Umgadi, un bataillon de prêtresses guerrières entièrement dévouées à la protection de la famille royale de l'Outre-Monde.La sortie de Mortal Kombat 1 est attendue pour le 19 septembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.