Mortal Kombat 1 : Homelander (The Boys) dévoile ses Fatalités, c'est fun et gore

Le teasing d'il y a 3 semaines promettait des hectolitres de sang avec l'arrivée de Homelander dans Mortal Kombat 1, et ça n'a pas manqué. Warner Bros Games et NetherRealm Studios viennent en effet de lâcher le trailer de gameplay du anti-héros de la série The Boys et il ne déçoit pas. Du moins dans la modélisation du personnage, repris évidemment de la série d'Amazon Prime Video, mais aussi dans son côté sociopathe meurtrier et narcissique, qui a un besoin insatiable de reconnaissance, d'amour et de pouvoir. Du coup, face aux protagonistes de Mortal Kombat, il n'ira pas avec le dos de la cuillère et il sera aussi punitif avec ses pouvoirs qu'il possède. Entre le coup de l'avion de ligne et les tripes qu'il explose avec ses rayons vénères, il est fidèle à ses principes. Homelander arrivera dans Mortal Kombat 1 le 4 juin prochain dans le cadre du Kombat Pack ainsi qu’en achat séparé.