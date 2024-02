Mortal Kombat 1 : au tour de Peacemaker de montrer sa violence et sa Fatalité

Warner Bros. Games et NetherRealm Studios continué d'alimenter le contenu de leur Mortal Kombat 1 avec l'arrivée d'un deuxième personnage en DLC. Après Omni-Man, c'est au tour de Peacemaker de venir montrer comment il peut concourir parmi les combattants de cette franchise gore. Bien sûr, le Peacemaker qui a été choisi est la version du film The Suicide Squad de DC et de la série télé sur HBO Max, à savoir interprétée par le comédien John Cena. Pour les gens qui n'ont ni regardé les films, séries ou comic-book, sachez que Peacemaker est aussi connu sous le nom de Christopher Smith, qui n'a qu'un objectif : répandre la paix partout dans le monde et il n'hésitera pas à tuer pour le faire. chérit la paix de tout son cœur et tuera toutes les personnes nécessaires pour l'obtenir. C'est donc l'occasion de voir ses différentes attaques, appuyées par les emblématiques facultés de son casque (Sonic Boom), ainsi que Eagly, ce Pygargue à tête blanche.Mais ce n'est pas tout, la vidéo permet aussi d'avoir un aperçu de Janet Cage, un autre perso en caméo et disponible en DLC. Il s'agit d'une version de Johnny Cage appartenant à une réalité alternative, et qui venir en striker pendant les combats. Janet Cage sera disponible dans le cadre du Kombat Pack ainsi qu’en achat séparé en mars 2024. De plus, la fonctionnalité Krossplay sera ajoutée à Mortal Kombat 1 le 28 février sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). La fonction Krossplay permettra aux joueurs de faire des matchs en 1 contre 1 dans la Kombat League et les matchs amicaux, d'inviter des amis pour des matchs privés en 1 contre 1 et de consulter les statistiques de classement sur toutes les plates-formes prises en charge.