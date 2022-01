Monster Hunter Rise : la version PC détaille ses nouveautés en vidéo

La date du 12 janvier 2021 approche à grands pas et Capcom commence les préparatifs pour rappeler au public que Monster Hunter Rise sera jouable sur PC. Une vidéo a donc été publiée pour expliquer les nouveautés qu'apportera cette édition qui sera techniquement améliorée par rapport à la version Nintendo Switch. On apprend que le jeu sera jouable en 4K, avec des textures retravaillées en haute résolution, que le frame-rate sera illimité, qu'il sera compatible avec les écrans Ultra-Wide, qu'on pourra profiter de plein de filtres et diverses options de personnalisation. La sortie de cette version PC est attendue pour le 12 janvier 2022 sur Steam.