Monster Hunter Rise : Akuma de Street Fighter chasse les monstres avec ses Hadoken et Shoryuken

Décidément, Capcom multiplie les cross-over en ce moment dans ses propres jeux, puisqu'après la collaboration Monster Hunter Storues 2 + Okami, voilà que l'éditeur nous dévoile un autre featuring pour le jeu Monster Hunter Rise. En effet, à partir d'aujourd'hui, vendredi 27 août, il est possible de récupérer le personnage d'Akuma (ou Gouki en version japonaise) et toutes ses subtilités. Une skin qui permettra de métamorphoser votre chasseur en redoutable guerrier capable de vaincre les plus gros monstres du jeu à l'aide de ses Hadoken et Shoryuken. Décrite comme étant "une armure spéciale" par le communiqué de Capcom, l'apparence d'Akuma permettra aussi de bénéficier de la voix du personnage, mais aussi de remplacer l'épée et le bouclier par des coups de poing et des coups de pied. Le rendu en vidéo est déstabilisant, mais pourquoi pas ?