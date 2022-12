Mission Impossible 7 : Tom Cruise dévoile les coulisses de sa plus grande cascade dans un making of de 10 min

Si la chute libre de Tom Cruise au réveil en ce lundi matin ne vous a pas suffi, sachez que l'acteur a publié une nouvelle vidéo il y a quelques minutes, révélant ce qui est de loin sa plus grande cascade jamais réalisée au cinéma. Il s'agit tout simplement de son saut de l'ange à moto exécutée pour le film Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1, prévu pour le 14 juillet 2023 au cinéma. Une séquence qui avait déjà fait le tour du monde lors de son exécution en septembre 2020 en Norvège et qui avait permis de constater les risques que prenait Tom Cruise à ce moment-là.Dans ce making of de 10 minutes, diffusé dans toutes les salles IMAX aux Etats-Unis en préambule depuis le 15 décembre dernier, on découvre toutes les étapes de création de cette cascade absolument folle. De l'idée qui a germé de l'esprit de Tom Cruise (un rêve de gosse dit-il) jusqu'à sa réalisation en Norvège où toute une structure a été créée spécialement pour le saut, on sait tout de ce qui se passe et des dangers potentiels à faire ce saut. Le bon angle, la bonne distance, la bonne caméra, le bon plan, chaque petit détail a été décortiqué en amont pour que le résultat soit spectaculaire et puisse régaler le public. Car Tom Cruise est un homme qui sait comment parler à son audience, mettant sa vie en danger à chaque nouveau film, pour l'adrénaline, mais aussi continuer à atteindre ce statut d'acteur-cascadeur intouchable, respecté et respectable. Allez trêve de mondanités, place à la vidéo, sous-titrée en français.