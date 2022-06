Miss Marvel : un clip ambiance Bollywood pour teaser l'Episode 3, c'est festif !

Amir Khan, le frère ainé de notre super-héroïne. Marvel a d'ailleurs consacré un clip entier à la scène de la danse, qui rappelle bien évidemment l'ambiance bollywood qu'on peut retrouver dans ce genre de films venus d'Inde et du Pakistan. D'ailleurs, Miss Marvel, au-delà d'être un film de super-héros, traite aussi de plusieurs sujets sociétaux importants et met en avant la religion musulmane et la culture pakistanaise. Une approche plus humaine que les autres séries / films du MCU, mais pas dénué d'intérêt.



L'épisode 3 de Miss Marvel sera disponible en streaming à partir de demain, mercredi 22 juin 2022.





Nous sommes à quelques heures de la mise en ligne de l'Episode 3 de Miss Marvel, la dernière série en date signée Marvel Studios, canon pour la Phase 4 du MCU, et qui permet d'introduire le personnage de Kamala Khan. Après deux épisodes vivement recommandés par la presse et même les spectateurs qui ont été surpris par la proposition, le troisième épisode devrait nous introduire au mariage d'