Miss Marvel : l'épisode 2 est en ligne, Marvel nous offre un extrait et un making of

Nouvelle série qui rentre en ligne de compte de la Phase 4 du MCU, Miss Marvel a surpris bon nombre de téléspectateurs qui ne s'attendaient pas à une si belle surprise. Il est vrai que depuis son annonce et ses premiers trailers, la série sur Disney+ n'a pas jouit de la même hype que les autres shows, sans doute à cause de son approche très "teen" et d'une super-héroïne moins populaire que les autres. Mais depuis le premier épisode de la semaine dernière et un second qui a confirmé ce premier ressenti, les fans de Marvel et du MCU se sont rabibochés avec Kamala Khan qui nous montre une autre facette du héros avec ses super-pouvoirs. D'ailleurs, pour la sortie du deuxième épisode intitulé "Première Mission", Marvel a publié un clip sur YouTube, révélant une petite séquence où l'on voit notre jeune Musulmane s'entraîner avec ses nouveaux pouvoirs.Mais ce n'est pas tout, il y a également une deuxième vidéo, un making of cette fois-ci, qui nous dévoile les coulisses du tournage, révélant la bonne ambiance entre les comédiens, les réalisateurs et les techniciens, la façon dont certains effets spéciaux ont été réalisés, mais aussi nous montrer l'importance de cette série dans la société d'aujourd'hui. De notre côté, on vous prépare un joli reportage, puisque nous avons eu l'occasion de discuter avec l'ensemble du casting. Ça arrive très bientôt !