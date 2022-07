Miss Marvel : avec 98%, c'est la série la mieux notée de tout le MCU, voici le classement !

Alors que le cinquième épisode de Miss Marvel vient d'être mis en ligne aujourd'hui même sur Disney+, révélant un peu plus les enjeux qui vont pousser Kamala Khan à se surpasser, certains commencent déjà à faire quelques petits bilans. En se rendant sur le site Rotten Tomatoes, on apprend que c'est tout simplement la série la mieux notée de tout le Marvel Cinematic Universe, devançant même Avengers Endgame, WandaVision ou bien encore le premier Iron Man. A ce jour, Miss Marvel affiche un joli 96% de la part de la presse, tandis que l'avis des téléspectateurs monte à 81%. Le ratio entre journalistes et grand public n'est donc pas éloigné et prouve que l'approche originale a su plaire. Entre une direction artistique originale, une mise en scène soignée et une intrigue qui ne traîne pas, Miss Marvel étonne et surprend, alors que la hype autour de la série est clairement au plus bas.







En effet, entre une popularité moins forte que les autres super-héros du MCU, le fait qu'il s'agisse d'une ado avec une forte implication de la religion musulmane et de la culture pakistanaise, les thèmes sont en effet peut-être moins universels dans le monde des héros masqués et en collants. C'est sans doute la raison pour laquelle Miss Marvel est la série la moins regardée sur Disney+. En effet, seulement 775 000 foyers américains ont regardé le premier épisode de Miss Marvel sur les 5 jours suivant sa sortie. Un chiffre inférieur aux autres séries telles que Loki qui détient le record avec 2.5 millions de foyers américains, ou bien encore Faucon et le Soldat de l’Hiver et Moon Knight qui ont attiré 1,8 million de foyers chacun, tandis que c'est 1,6 million de foyers américains pour WandaVision. Les nouvelles audiences pour Miss Marvel n'ont pas été mis à jour, donc il est impossible de savoir s'il y a eu un regain après l'épisode 1. On vous tient au courant.