Microsoft Flight Simulator : un mod rajoute Godzilla dans le jeu, de sacrés panoramas

37.792394, -122.378850 : malheureusement, la bête n'a pas été placée à Tokyo pour la simple et bonne raison que la capitale japonaise n'a pas bénéficié du même traitement photogrammétrique, proposant alors un rendu visuel en deçà.



L'auteur du mod, Sergio Perea, promet qu'en fonction du succès de ce dernier, il rajoutera King Kong au sommet de l'Empire State Building à New-York : malheureusement, son modèle 3D de Godzilla n'est pas animé mais offre tout de même quelques panoramas bluffant, comme le montrent les images ci-dessous et la vidéo suivante. Plutôt sympathique, non ?

Maintenant que l'extraordinaire Microsoft Flight Simulator est sorti sur PC, de nombreux joueurs s'en donnent à cœur joie pour concevoir moult mods plus ou moins loufoques : en l'occurrence, celui qui nous intéresse aujourd'hui est plutôt impressionnant puisqu'il permet de rajouter ni plus ni moins que... Godzilla.Le célèbre lézard radioactif peut-être alors être aperçu, après installation du dit-mod , dans la baie de San Francisco aux coordonnées GPS