Microsoft Flight Simulator : un bien beau trailer pour la mise à jour du Japon

En l'état, Microsoft Flight Simulator est déjà un jeu resplendissant qui a largement fait ses preuves. Mais Asobo, fort d'un souci du détail minutieux, ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin et s'apprête à apporter au Japon le soin qu'il mérite : une grosse mise à jour s'attardant sur la modélisation du pays - Tokyo, Mont Fuji, aéroport de Kushiro ou baie de Matsushima - arrivera très bientôt... et quoi de mieux qu'un brillant trailer pour illustrer tout cela ?Voici donc une bande-annonce en 4K qui devrait vous mettre plein les yeux et vous faire patienter jusqu'au 29 septembre sur PC et Xbox One. En tout cas, nous, on a hâte.