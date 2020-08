Microsoft dévoile l’expérience Xbox, un système et des menus unifiés pour toutes ses plateformes

répondre à vos questions, à n’importe quel moment et où que vous soyez" dans le but "de surmonter les problèmes et de reprendre votre partie aussi vite que possible".





Histoire de sérieusement préparer le terrain pour l'avènement de la Xbox Series X, Microsoft vient de lever le voile sur "la nouvelle expérience Xbox", un écosystème représentant toute la technologie, le réseau et la direction artistique de la célèbre marque, quel que soit le support. On parle donc d'un système aux menus unifiés, à la fois disponible sur les consoles de salon mais aussi sur PC et téléphones dans lequel il est possible de retrouver ses amis, ses statistiques, ses jeux avec un tas de possibilités expliquées ici en vidéo.Entre autres, une nouvelle application Xbox sur mobiles est actuellement en cours de développement, laquelle permettra de dialoguer librement avec votre console et d'en partager les médias le plus librement possible : d'ailleurs, l'aspect communautaire est largement mis en avant avec des facettes repensées et simplifiées. Cerise sur le gâteau : une section "aide" sera disponible depuis tous les supports, permettant "deAu passage, Microsoft rappelle que son store a été redesigné, toujours dans le cadre de cette expérience Xbox, afin d'apporter un nouveau confort de lecture et de recherche. Bref, autant dire que l'on hâte d'essayer tout ça.La Xbox Series X sera commercialisée en novembre à un prix encore inconnu. Ne vous en faîtes pas, nous vous tiendrons au courant.