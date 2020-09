Michel Ancel (Rayman, Beyond Good & Evil) met fin à sa carrière dans le jeu vidéo

Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Après plus de trente ans, j'ai décidé d'arrêter de travailler sur les jeux vidéo pour me concentrer pleinement sur ma seconde passion : la vie sauvage !

Faut-il encore le présenter ? Michel Ancel est l'un des grands pontes du jeu vidéo et, assurément, nous lui devons beaucoup. Illustre créateur de Rayman en 1995 et de Beyond Good & Evil en 2003, le développeur franco-monégasque a largement participé à la popularisation du Dixième Art avec une touche bien personnelle : mais parce que toutes les bonnes choses ont une fin, l'icône d'Ubisoft vient d'annoncer... la fin de sa carrière dans le jeu vidéo.Grand amoureux de la nature, Michel Ancel s'y consacrera désormais à plein temps dans un nouveau projet : un sanctuaire dédié à l'éducation des animaux sauvages. Une reconversion pas si surprenante quand on sait que le concepteur travaillait justement sur Wild, un jeu de survie planté dans un monde préhistorique. En plus de ce titre, il laissera également derrière lui le chantier titanesque de Beyond Good & Evil 2 : pas d'inquiétude, il affirme que les équipes de développement sont désormais autonomes et que les projets avancent très bien. Merci pour tout, Michel !