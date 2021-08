McDonald's voulait lancer une manette PS5 très laide, mais Sony a mis son véto direct

Voilà une histoire qui mérite d'être racontée et qui restera sans doute dans les annales. En Australie, McDonal's célèbre son 50ème anniversaire et pour célébrer cet événement comme il se doit, la célèbre marque de burgers a lancé tout un tas d'offres promotionnelles pour se faire une belle publicité. Il y a eu les Big Mac à 50 cents, mais plus inattendu, des manettes PS5 pimpées aux couleurs de la célèbre marque au grand M. L'idée était d'organiser un concours qui aurait permis aux gagnants de repartir avec 50 manettes au design certes douteux, mais qui auraient figuré parmi les objets les plus collectors de la PS5. Pour espérer repartir avec l'un de ces DualSense McDonald's, il suffisait de suivre certains streameurs à des moments clefs de leur stream. Malheureusement, ces 50 manettes PS5 ne verront jamais le jour, puisque Sony est intervenu en personne pour remettre les choses au clair et rappeler McDonald's à l'ordre. Puisque l'autorisation n'a jamais été donnée par le constructeur japonais, la marque de fast-food s'est vu contrainte d'annuler la création de ces DualSense très colorées. Un communiqué a été publié dans la foulée :





Sony PlayStation n'a pas autorisé l'utilisation de sa manette dans le matériel promotionnel lié à l'évènement Stream Week proposé et nous nous excusons pour tout désagrément causé. La semaine de streaming de McDonald's a été reportée et les manettes Sony PlayStation ne seront plus incluses dans les cadeaux.

On ne sait pas si le design ou l'absence tout simplement d'autorisation qui a poussé Sony à mettre son véto, toujours est-il que ces controllers, aussi moches soient-ils, seraient devenus des pièces de collection que beaucoup se seraient arrachés à prix d'or sur les sites de revente tels que eBay. Et vous, qu'en pensez-vous de ce design ?