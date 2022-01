Matrix Resurrections : c'est un flop au box office, des chiffres plus décevants que prévu

Cela fait désormais 3 semaines que Matrix Resurrections est à l'affiche un peu partout dans le monde, et l'heure est au bilan côté chiffres. Avec 124.5 millions de dollars récoltés dans le monde, le film réalisé par Lana Wachowski est désormais considéré comme étant un flop au box office. Pour son troisième week-end d'exploitation, le film perd 51.4% de fréquentation par rapport à la semaine précédente, ce qui prouve que le bouche-à-oreille n'est vraiment pas positif. Le film est pourtant projeté dans 2 875 écrans aux Etats-Unis, mais sa sortie simultanée sur HBO Max n'a clairement pas poussé le public à se rendre dans les salles obscures. En détaillant un peu plus les chiffres, on se rend compte que c'est le marché international qui "sauve" les meubles avec 90,2 millions de dollars générés contre 34,3 millions pour le marché américain.La douche est donc froide pour Warner qui ne s'attendait certainement pas à pareille déculottée, même si en face le mastodonte Spider-Man No Way Home allait clairement tout rafler. Il faut dire que Warner Bros a fait une erreur d'appréciation en sortant Matrix Resurrections une semaine après le film de Sony Pictures et de Marvel Studios, lui qui générait une hype intersidérale et des préventes de tickets record. A ce mauvais placement de sortie s'ajoute les avis très mitigés du film, qui oscillent entre le chef d'oeuvre incompris pour certains et le Matrix de trop pour d'autres. Sur Rotten Tomatoes, le film récolte la note moyenne de 64% coté presse et 63% pour l'avis des spectacteurs . Pour une fois que les deux parties sont d'accord, il faut le souligner. Sur Metacritic en revanche, le delta est plus important, puisque si le film repart avec 63% de moyenne, la note utilisateur est de 3.8/10 , ce qui démontre le rejet des spectateurs. Selon certaines estimations, Matrix Resurrections pourrait bien faire perdre 100 millions de dollars à Warner, qui va sans doute faire les comptes également du côté de HBO Max. Aux dernières nouvelles, le film aurait été vu 2.8 millions de fois sur la plateforme de streaming, ce qui est également une déception, surtout si on le compare à d'autres films de Warner tels que Mortal Kombat (5.6 millions), Godzilla vs Kong (5.8 millions) et The Suicide Squad (5.1 millions) vus eux aussi sur HBO Max.En utilisant la franchise Matrix comme objet de contestation de l'indutrie de l'entertainment et du cinéma, Lana Wachowski a pris un gros risque, celui de diviser son public, pourtant assez unanime sur la trilogie, ou du moins le premier épisode. En déconstruisant le mythe, en rabaissant les enjeux, en trollant l'industrie, mais aussi en méprisant le public (le panneau "For those who love to eat shit"), la réalisatrice qui se faisait appeler Larry il y a encore une dizaine d'année s'est elle aussi pris une volée de bois vert.