Marvel’s Midnight Suns : Venom et Evil Hulk sont les stars du trailer Summer Game Fest

Spider-Man’s coming for a landing right on Xbox.



Pre-order Marvel's Midnight Suns and swing into action with your favorite heroes. Learn how HERE: https://t.co/q5UmddG9Wu pic.twitter.com/z6n9S2JuXu — Xbox (@Xbox) 9 juin 2022

Dense, imposant et bourré d'annonces, le Summer Game Fest a aussi permis à certains jeux de revenir dans la lumière. C'est le cas de Marvel's Midnight Suns dont on n'avait eu de nouvelles depuis novembre dernier. Le développement au sein des studios Firaxis avance bien, à tel point que les précommandes ont été ouvertes dès ce soir. En effet, Marvel's Midnight Suns arrivera le 7 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One et il permettra de faire connaissance avec des version différentes des super-héros qu'on connaît habituellement. On rappelle que dans ce jeu, la démoniaque Lilith eva s'allier aux armées maléfiques d'Hydra, et pervertir certains super-héros qui vont montrer leur côté obscur. C'est le cas de Hulk qu'on voit débarquer à la fin du trailer dans un look evil où des cornes lui poussent sur la tête. On aperçoit aussi Spider-Man qui sera jouable dans le jeu, et qui du coup permettra à Xbox de pouvoir profiter du personnage, lui qui est un habitué des consoles Sony. Xbox s'est d'ailleurs empressé d'en faire un tweet...