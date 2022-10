Marvel’s Midnight Suns : au tour de Blade de faire valser ses adversaires, du gameplay en 4K

Marvel’s Midnight Suns refait surface à travers une toute nouvelle vidéo récemment mise en ligne par 2K Games. Cette fois-ci, les développeurs de Firaxis ont souhaité mettre en avant Blade, le super-héros mi-humain, mi-vampire qui a longtemps été interprété par Wesley Snipes sur le grand écran. Même si le trailer en question dure moins d'une minute, il permet néanmoins d'entrapercevoir quelques-unes des attaques que le bonhomme sera capable d'exécuter pour se débarrasser de ses ennemis. Doué avec les armes à feu, Blade préfère néanmoins

la vitesse et la fluidité du katana.

On profite de l'occasion pour rappeler que des courts-métrages Marvel's Midnight Suns sont en préparation. D'après ce qui a été indiqué lors du Disney & Marvel Games Showcase le mois dernier, ils feront office de préquelles pour expliquer comment Lilith est devenue la Mère des Démons, et pour montrer comment les Midnight Suns ont été formés. Le premier court-métrage (il y en aura cinq au total) sera présenté en avant-première le 31 octobre 2022 dans le cadre de Halloween sur la chaine YouTube de Marvel Entertainment. Par la suite, une vidéo par semaine sera dévoilée.



Enfin, n'oublions pas de rappeler que Midnight Suns sortira le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et PS5. La PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch, elles, seront servies plus tard a priori.