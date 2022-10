Marvel’s Midnight Suns : Deadpool, Venom, Morbius et Tornade annoncés en DLC

Deadpool aura finalement eu gain de cause. Après plusieurs semaines de prise de contrôle sur les différents réseaux sociaux du jeu Marvel's Midnight Suns, le super-héros briseur du quatrième mur sera bel et bien intégré dans le jeu. Ce dernier arrivera en DLC avec d'autres personnages tels que Morbius, Storm (Tornade) et Venom qu'on avait déjà aperçu dans les trailers. 2K Games et Firaxis précisent que chaque DLC de héros arrivera avec ses nouvelles missions du mode Histoire, de nouvelles tenues et autres skins, mais aussi une mise à jour pour l'Abbaye. Bien sûr, chaque DLC sera proposé à l'unité, mais comme d'habitude, en prenant le pack Saison 1, l'ensemble reviendra moins cher. Autre bonus de ce Season Pas, c'est le Pack Premium Légendaire et les 23 skins premium tels que le skin Blade "Blade 1602", le skin Captain America "Soldat du Futur", le skin Iron Man "Chevalier de Fer" et le skin Spider-Man "Araignée démoniaque". Ces skins seront disponibles dès le lancement du jeu. Quant à la sortie de Marvel's Midnight Suns, elle est toujours programmée pour 2023, sans plus de précisions.