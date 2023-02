Marvel’s Midnight Suns : Venom arrive en 2è DLC, voici les nouveautés qui vont avec le perso

Un peu moins d'un mois après l'introduction de Deadpool comme premier DLC de Marvel's Midnight Suns, 2K Games nous annonce l'arrivée de Venom comme second personnage supplémentaire. Comme pour le super-héros irrévérencieux vêtu de Spandex rouge, Venom débarque avec trois nouvelles missions scénarisées, des ajouts pour l’Abbaye, et quelques skins et tenues en plus pour le super-héros en question, qu'on peut aussi rajouté comme membre permanent au roster du joueur et peut être emmené en mission. L'occasion de découvrir quelques uns de ses pouvoirs dans le trailer qui l'accompagne, sachant que Venom mise énormément sur sa force brute et le symbiote qui peut se faufiler partout, même à travers le sol. Comme d'habitude, il est possible de le récupérer à l'achat individuel, sinon dans le Season Pass, qui est d'ailleurs intégré dans l'Edition Légendaire.