Marvel’s Midnight Suns : un trailer de lancement avec "For Whom The Bell Tolls" de Metallica

Le vendredi 2 décembre 2022 est une date à marquer d'une pierre blanche. Entre la sortie de The Callisto Protocol, celle de Need For Speed Unbound, la disponibilité de Gundam Evolutions et celle aussi de WRC Generations, on peut dire que ça pousse un peu au portillon. Il ne faut d'ailleurs pas oublié que c'est également ce jour que 2K Games commercialise Marvel's Midnight Suns, ce Tactical-RPG développé par Firaxis, le studio derrière la série des Civilization et XCOM. Gameplay basé sur des cartes, Marvel's Midnight Suns offre une approche radicalement différente de ce que Marvel peut nous proposer avec ses productions vidéoludiques habituelles. Avec une moyenne Metacritic de 83%, le titre de 2K Games s'en sort avec les applaudissements de la presse, qui a félicité cette prise de risque et surtout cette exécution réussie. Forcément, un trailer de lancement a été publiée et elle est entièrement faite d'images de synthèse. On y retrouve les principaux super-héros, qu'ils sont du bon côté comme du mauvais, et le tout est doublé en français. On reconnaît évidemment la voix de Donald Reignoux dans le rôle de Spider-Man. Cerise sur le cake, c'est en 4K et c'est accompagné de la chanson très guerrière "For Whom The Bell Tolls" de Metallica.