Marvel’s Midnight Suns : les combats à nouveau expliqués dans une nouvelle vidéo

Marvel’s Midnight Suns n'est plus qu'à quelques encablures et 2K Games donne un léger coup d'accélération autour de sa promotion avec une nouvelle vidéo. Il est question de redonner des précisions autour du système de combat, bien présent dans le jeu, bien qu'il s'agisse d'un tactical-RPG avec deck de cartes comme déclencheur d'attaques. Non seulement la vidéo rappelle que ce sont les développeurs de la saga XCOM qui sont aux commandes, mais qu'en plus, il faudra être un fin tacticien pour venir à bout du jeu. Pour commencer, il faut au préalable créer son équipe de 3 super-héros parmi ceux qui sont disponibles au lancement. Ensuite, il faudra sélectionner leurs capacités, au choix parmi une bonne dizaine et se lancer à l'assaut des ennemis. De nouvelles cartes apparaitront au fil de la partie, avec possibilité d'upgrader les compétences de ses personnages, les soigner et même piéger les adversaires.



La sortie de Marvel’s Midnight Suns est attendue pour le 2 décembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.









La sortie pour