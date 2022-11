Marvel’s Midnight Suns : présentation de l'Abbaye, le QG des super-héros et le hub central du jeu

Marvel’s Midnight Suns avait fortement diminué, sans doute parce que le studio Firaxis avait terminé de présenter chacun des super-héros qu'on trouvera au lancement du jeu, le 2 décembre prochain. Si l'on se souvient que Deadpool avait fait un happening pour nous annoncer sa venue dans le jeu en tant que perso DLC, avec d'autres super-héros tels que Storm, Morbius ou bien encore Venom. Mais cette fois-ci, le focus est mis sur l'Abbaye, un lieu fort important dans le jeu, puisqu'il s'agit d QG de nos protagonistes.

C'est là qu'il sera possible de traîner dans le jeu en toute quiétude, sans craindre l'assaut d'ennemis. L'Abbaye est une forteresse transienne relocalisée dans une poche dimensionnelle sur les falaises de Salem, dans le Massachusetts, et à l'abri des regards depuis des centaines d'années apprend-on.



Ce lieu sert de quartier général aux Midnight Suns, ainsi que de base d'opérations pour toutes les décisions stratégiques prises en dehors des combats. D'ailleurs, les différentes pièces de l'Abbaye permettent d'utiliser les récompenses obtenues lors des précédentes missions, comme l'étude de boîtes d'artefacts, l'analyse de noyaux gamma et le décryptage de caches d'infos. L'Abbaye est également l'endroit où il est possible de se familiariser avec les mécaniques du jeu, et de se lier d'amitié avec les autres héros. Une sorte de hub central assez classique dans lequel on va configurer le jeu et les missions à venir entre chaque objectif principal ou secondaire. Dit comme ça, on pourrait penser que Marvel’s Midnight Suns est un jeu d'action à la troisième personne, mais on rappelle qu'il s'agit d'un Tactical-RPG, avec un deck de cartes comme contrôles pour le joueur. Ne vous tromprez pas de jeu.





Marvel’s Midnight Suns est attendue pour le 2 décembre prochain sur

Ces dernières semaines, la communication autour deLa sortie dePC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch.