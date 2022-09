Marvel’s Midnight Suns : il sortira finalement cette année, voici la nouvelle date et un trailer inédit

Marvel’s Midnight Suns a profité de l'événement pour révéler subrepticement sa date de sortie. Bonne nouvelle, le jeu sortira bien cette année et non en 2023 comme le laissait présager les dernières rumeurs. C'est donc le 2 décembre 2022 que le jeu pourra être mis en vente, sachant que de nombreuses nouveautés côté contenu attendent les amoureux du Tactical-RPG. Il faut dire que ça bosse dur chez Firaxis pour tenir ce délai, sachant que chaque semaine, on a droit à une présentation d'un nouveau super-héros disponible au lancement du roster. Le dernier en date n'est autre que The Hunter, un personnage créé de toutes pièces pour le jeu, et qui sera entièrement personnalisable. Rappel : le gameplay permettra de choisir des cartes censées booster les performances de chaque super-héros selon leur caractéristiques. Tout un programme.











