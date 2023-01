Marvel’s Midnight Suns : le 1er DLC avec Deapool dévoile son contenu et son trailer

Marvel’s Midnight Suns. Le super-héros désinvolte et qui n'arrête pas de briser le quatrième mur avait fait des pieds et des mains pour apparaître dans le jeu, et c'est bien lui qui ouvrira le bal du contenu supplémentaire. A partir du 26 janvier 2023, il sera possible de mettre la main sur ce Deadpool,

On le sait depuis le mois d'octobre dernier, Deadpool fera partie des personnages jouables en DLC pourà l’achat individuelle ou via le Season Pass (déjà intégré dans l'Édition Légendaire). Evidemment, le personnage débarque avec ses capacités, des missions scénarisées en plus, des skins inédites et évidemment des tenues différentes pour le héros. Bien sûr, on pourra aussi créer une nouvelle amitié via l'abbye, ce qui promet des situations bien grotesques avec Deadpool.