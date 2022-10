Marvel’s Midnight Suns : Deadpool prend le contrôle des réseaux sociaux du jeu et fait fuiter Storm et Morbius

🎨 Paint me like one of your french girls, Logan... 😚 pic.twitter.com/Mkeb7fgD5q — #DeadpoolSuns (@midnightsuns) 20 octobre 2022

And a special bonus close up! (I actually stole this from her drivers license) #DeadpoolSuns pic.twitter.com/rUF7aoXXs0 — #DeadpoolSuns (@midnightsuns) 20 octobre 2022

enemy incoming! oh wait nope, that's the pizza guy. hope these guys like olives and pineapple! 🍍🍕💯 #DeadpoolSuns pic.twitter.com/MNLnobLiSR — #DeadpoolSuns (@midnightsuns) 25 octobre 2022

this insane lineup is almost perfect! just needs something... OH RIGHT, ME!!! #DeadpoolSuns pic.twitter.com/MISaGmW0WM — #DeadpoolSuns (@midnightsuns) 23 octobre 2022

Cela fait plus d'un an que Firaxis et 2K Games nous abreuvent de vidéos et d'explications autour de Marvel's Midnight Suns, ce Tactical-RPG se déroulant dans l'univers Marvel. Si l'on ne connaît toujours pas la nouvelle date de sortie exacte du jeu, toutes les deux semaines, on a le droit à un focus sur les super-héros qui seront présents dans le roster du lancement. Mais depuis Blade, l'intérêt a subitement chuté, la faute sans doute à la présentation de personnages créés spécialement pour le jeu, tels que Nico.Afin de relancer l'intérêt autour du jeu, Firaxis et 2K Games ont eu la bonne idée de faire intervenir Deadpool, en brisant en quelque sorte le 4ème mur. Ce dernier poste une vidéo sur la chaîne YouTube de Marvel's Midnight Suns et exige de faire partie du jeu. Afin de se faire entendre, il décide également de pirater et de prendre le contrôle de tous les réseaux sociaux du jeu. Ce dernier se permet de se tagguer sur toutes les bannières de la chaîne YouTube , de changer la photo de profil du compte Twitter et de poster en masse des clichés de moi dans des positions souvent absurdes. Pire encore, il fait fuiter la présence de Storm (X-Men) et de Morbius qui n'avaient pas encore été annoncés jusqu'alors. Un coup marketing franchement réussi et qui permet de faire parler du jeu avec un peu plus de légèreté.