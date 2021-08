Marvel’s Midnight Suns : le RPG tactique de 2K Games officialisé, 1er trailer et le plein d'infos

2K Games et Firaxis ont profité de la gamescom 2021 pour annoncer officiellement leur nouvelle collaboration pour un jeu Marvel. L'alliance semble improbable, mais les créateurs de Civilization planchent bel et bien sur un jeu Marvel, avec les plus grands super-héros de l'écurie de Stan Lee. Baptisé Marvel’s Midnight Suns, ce RPG tactique a ceci de particulier qu'il va tenter d'aller explorer le côté obscur de l'univers Marvel, avec un combat que nos super-héros vont mener face à des forces venues d'outre-tombe. En fait, Hydra est parvenue à réveiller Lilith, la mère des démons, de son sommeil pluriséculaire et celle-ci a pour objectif de ressusciter Chton. Cela va donc obliger les Avengers a demandé l'aide des Midnight Suns que sont Nico Minoru, Blade, Magik et Ghost Rider.





En sus des phrases toutes trouvées du communiqué où l'on apprend que les membres de Firaxis sont tous des fans de Marvel, on a le droit à un trailer full CGI pour découvrir l'atmosphère de cette histoire sombre. Le gameplay sera prochainement dévoilé (la 1er septembre visiblement), ce qui nous donnera un aperçu des graphismes et du système de combat. Quant à la sortie, elle est déjà programmée pour mars 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.