Marvel’s Midnight Suns : Captain America dévoile son gameplay et son nouveau costume aussi

Marvel’s Midnight Suns va profiter de ces mois de développement supplémentaire pour affiner sa communication. 2K Games et Firaxis démarrent d'ailleurs sur les chapeaux de roue en lançant la première vidéo consacré à Captain America, le leader des Avengers. Premier constat, c'est qu'il affiche un nouveau costume, designé spécialement pour le jeu avec ses couleurs or et noir qui lui confèrent un autre style. On aime ou on déteste. Deuxième élément de cette vidéo, c'est le détail de ses mécaniques de gameplay, qui comme vous pouvez l'imaginer, tournent autour de son bouclier en vibranium. La meilleure chose que puisse faire son bouclier, c'est de le protéger des attaques ennemies. Mais ce n'est pas pour autant que ça en fait un personnage défensif, bien au contraire. Son bouclier lui sert également à être efficace offensivement, étant donné qu'il est capable de le lancer pour aller frapper ses adversaires. Steve Rogers peut aussi frapper le sol pour ébranler et faire perdre l'équilibre, sauter et réaliser des attaques aériennes et bien sûr utiliser ses poings pour engendrer de lourds dégâts également. Mais plus que des mots, place à la vidéo pour mieux se rendre compte de ses capacités.









Désormais attendu pour le 7 octobre prochain,