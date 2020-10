Marvel's Avengers : la fréquentation en chute libre, le boss de Crystal Dynamics se défend

ne toute nouvelle mission Zone de Guerre nommée Tachyon Rifts, un nouvel avant-poste servant de rampe de lancement pour de futures missions scénarisées, et le laboratoire de clonage AIM qui exige un groupe de 4 joueurs de haut niveau bien coordonnés avec des récompenses à la hauteur." Scot Amos met aussi l'accent sur Kate Bishop et Clint Barton, les deux Hawkeyes, qui arriveront prochainement sous forme de personnages jouables avec de nouvelles missions scénarisées.



Enfin, le dirigeant de la firme termine sur le peaufinage général de l'expérience : " nous allons continuer d'ajouter du nouveau contenu au jeu dans les prochains mois tout en répondant aux problèmes et à l'équilibre général du jeu, notamment la distribution du butin et les fonctionnalités de confort que tout le monde réclame." Autant dire qu'il va bel et bien falloir que Crystal Dynamics réagisse très vite pour maintenir son bateau à flot, en comptant bien évidemment sur les versions PS5 et Xbox Series X prévues en novembre qui devraient dynamiser tout cela.





Le moins que l'on puisse dire, c'est que Marvel's Avengers n'est pas un franc succès sur PC. Grâce à SteamDB, nous venons d'apprendre que la dernière grosse production de Crytal Dynamics vient de passer sous la barre des... 2000 joueurs en simultané. C'est peu, très peu même pour un titre dont l'ambition est de perdurer solidement et, qui plus est, qui a sollicité autant de ressources pour aboutir : devant cette fréquentation en chute libre (le pic était de 28 145 joueurs lors du lancement, début septembre seulement), Scot Amos, directeur du célèbre studio de développement, a tenu à s'exprimer dans un communiqué.Tout d'abord, l'homme précise que toute son équipe travaille d'arrache-pied pour corriger les différents problèmes retenus par la communauté : "Nous faisons des corrections, des améliorations et des ajouts aussi vite et prudemment que nous le pouvons." Surtout, Marvel's Avengers s'avérant un jeu service, le patron rappelle bien qu'une foule de contenus supplémentaires est prévue. "U