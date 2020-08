Marvel's Avengers : 15 super-héros jouables repérés dont Dr. Strange, Black Panther et Captain Marvel

Ant Man

La Guêpe

Vision

Black Panther

Dr Strange

Le Faucon

Mar-Vell

Oiseau Moqueur

Quake (Daisy Johnson)

Le Soldat de l'Hiver

La Sorcière Rouge

Captain Marvel

Kate Bishop (descendante de Hawkeye)

She Hulk

War Machine





Marvel's Avengers sortira le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia tandis que les versions PS5 et Xbox Series X seront disponibles en même temps que les consoles concernées.

En plus de figures bien connues déjà mises en avant, Marvel's Avengers se plaira à rajouter des personnages jouables après son lancement : on sait par exemple qu'il y aura Ant-Man, Hawkeye et même Spider-Man en exclusivité sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Forcément, on se demande bien quels autres super-héros Crystal Dynamics a-t-il pu prévoir... et un premier élément de réponse nous est donné aujourd'hui par le biais de 6plus4equals52 qui, après avoir dataminé la bêta du jeu, a pu mettre la main sur une quinzaine de bonhommes inédits.Plus que de simples potentielles apparitions, il s'agirait bel et bien de persos contrôlables puisque le curieux y a déniché aussi leur Carte de Défis, un élément qui n'est disponible évidemment que pour les individus de la sorte. Quoiqu'il en soit, on tâchera évidemment de prendre des pincettes : il est tout à fait possible que les développeurs reviennent sur leurs décisions et que certains d'entre eux ne débarquent jamais. Voici la liste en question, comprenant certains héros déjà annoncés :