Maneater : un grand trailer de quatre minutes à dévorer sans modération

Difficile de percer dans l'impitoyable industrie du jeu vidéo, à moins d'avoir un concept particulièrement inédit qui retient l'attention. Maneater fait définitivement partie de cette catégorie puisqu'il glisse le joueur dans la peau d'un redoutable requin bouledogue qui, persécuté par la race humaine, se mettra en tête de décimer la population à la surface.Avec un véritable aspect RPG, il sera possible d'améliorer notre féroce héros pour un taux de mortalité toujours plus élevé : c'est particulièrement délirant et digne d'un véritable défouloir marin mais néanmoins avec un soin tout particulier, comme nous le démontrent les petits gars de Tripwire à travers cet ultime carnet de développeurs. Voici donc quatre minutes explicatives teintées d'hémoglobine pour le plus grand bonheur des carnassiers : d'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil à notre preview ici même Rappelons que Maneater est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 22 mai prochain.