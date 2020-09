Maneater : le version Switch prend du retard et n'émergera que l'année prochaine

A quick update from the Maneater team regarding Maneater for Nintendo Switch.



Full news story here: https://t.co/5ey6stVTWW pic.twitter.com/HX1lwdBetU — Tripwire Interactive (@TripwireInt) 25 septembre 2020

Sorti cet été, Maneater est encore loin d'avoir fait son dernier croc. Le jeu d'action loufoque de Tripwire, dans lequel on incarne un requin grandissant à l'appétit insatiable, s'est fraîchement annoncé sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S , dont les versions sortiront en fin d'année. D'ailleurs, l'édition Switch, elle aussi, devait sortir en 2020... jusqu'à ce post tout récent des développeurs :Pourquoi ? C'est bien simple :On imagine que le coronavirus et son télétravail n'a pas vraiment arrangé les choses. Si l'on ne possède pas de nouvelle date de sortie précise,Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on a à se mettre sous la dent...