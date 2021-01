ManEater : un DLC est confirmé, de nouveaux requins tueurs ?

Agréable surprise sortie en mai 2020, ManEater se distinguait par son concept atypique : incarner un requin parti dans une quête vengeresse contre un pêcheur qui a eventré sa mère il y a plusieurs années. Jeu d'action teinté l'élément RPG, le titre de Tripwire Interactive a trouvé son public, au moins que les développeurs préparent du contenu à venir. C'est Sean McBride, le directeur artistique du jeu, qui l'a confirmé sur Reddit lors d'une session de questions/réponses de "Ask me anything". Une bonne nouvelle pour les possesseurs du jeu, qui vont pouvoir retourner dans les eaux profondes pour aller bouffer de l'être humain. Reste à savoir ce que cette extension supplémentaire nous réserve. Sans doute de nouveaux requins tueurs à incarner, ou sans doute des skins en plus. Les spéculations peuvent commencer.