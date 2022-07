Maneater : le jeu de requins s'offre une Apex Editon, voici les ajouts et la date de sortie

Sorti en Mai 2020, en plein premier confinement, Maneater offrait un vent de fraîcheur dans le jeu vidéo. Il faut dire qu'incarner un requin prêt à se venger d'un pêcheur sournois n'est pa quelque chose de commun. Deux ans après, l'éditeur et le développeur Tripwire Interactive annonce l'arrivée d'une version complète du jeu : la Maneater Apex Edition. Il s'agira d'une édition comportant le jeu de base, accompagné de son DLC "Truth Quest" et qui sera commercialisé le 30 septembre 2022 sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour celles et ceux qui avaient loupé l'extension, sachez que le DLC "Truth Quest" permettait d'avoir accès à une toute nouvelle île au large des côtes de Port Clovis, avec de nouvelles évolutions, des défis inédits, une faune sous-marine diversifiée et bien plus encore.