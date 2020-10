Maneater : malgré l'upgrade gratuite, les sauvegardes et trophées PS4 ne pourront être transférés sur PS5

C'est un peu la mauvaise nouvelle du moment : nombre de jeux PS4 ne pourront transférer leur sauvegarde vers leur version PS5 et, évidemment, c'est un certain problème pour tous ceux qui comptent prolonger leur partie sur plateforme next-gen. Hélas, Maneater ne dérogera pas à cette fâcheuse règle : le jeu ne sera pas cross-save et, d'ailleurs, même les trophées seront réinitialisés. Le comble, c'est que la mise à niveau vers l'édition PlayStation 5 sera gratuite pour tous les actuels possesseurs du titre sur PlayStation 5 !Pour rappel, ce jeu d'action carnassier aux facettes RPG tournera alors en 4K, en 60FPS et s'appuiera même du ray tracing tandis que les capacités de la DualSense, comme les gâchettes adaptatives ou les vibrations haptiques, seront mises à profit. Notons que le soft arrivera également sur Xbox Series X et S, histoire de contenter tout le monde.