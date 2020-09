Maneater : le requin viendra mordre sur PS5 et Xbox Series X, 4K et ray tracing au programme

We're incredibly pleased to announce that Maneater will swim onto next-gen systems at launch! Fully evolved for the new hardware with a free upgrade for all current-gen owners!



Sorti cet été, Maneater a le mérite de proposer un concept original : celui d'incarner un requin bouledogue grandissant chargé d'anéantir la population locale, humaine comme sous-marine. Bien que sacrément perfectible, le jeu de TripWire avait aussi quelque chose d'amusant et d'étrangement addictif... que vous pourrez (re)découvrir sur PlayStation 5 et Xbox Series X. L'annonce vient tout juste d'être faite et les premiers détails de cette mouture next-gen sont déjà dévoilés : le jeu s'appuiera d'une résolution en 4K, d'un affichage en 60FPS, de ray tracing et exploitera même les spécificités de la DualSense sur PS5 (reste à savoir comment). Cerise sur le gâteau : l'upgrade vers la version PlayStation 5 et Xbox Series X sera gratuite pour ceux possédant déjà le titre sur PS4 et Xbox One.Sans ça, pas encore de date de sortie ni de prix, ni même de trailer ou d'image : comptez sur nous pour vous tenir au courant en temps et en heure.