Maneater : c'est bon, on sait enfin quand le jeu sera disponible sur Switch

Maneater sera donc disponible sur Nintendo Switch à partir du 25 mai. C'est en effet ce qu'annonce Deep Silver par le biais d'un communiqué officiel, ce qui nous permet de rappeler que le jeu s'est déjà occupé de la Xbox One, de la PS4 et du PC en mai 2020, avant de débarquer sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 en novembre dernier via une mise à jour.Initialement, la console hybride de Kyoto devait également accueillir Maneater l'an passé, mais les développeurs de Tripwire Interactive avaient décidé de s'accorder un délai supplémentaire pour peaufiner cette version. Nul doute que le COVID-19 et le télétravail ont incité le studio à faire ce choix. Pour mémoire, notre test de Maneater est disponible à cette adresse Enfin, selon les confidences du directeur artistique Sean McBride , un DLC est actuellement en préparation chez Tripwire Interactive. On en ignore le contenu pour l'instant, mais on peut parier sur la présence de nouveaux requins à incarner.