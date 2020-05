Mafia Trilogy : la version boîte disponible à la précommande, direction la Fnac

pack "Chicago Outfit" pour Mafia Definitive Edition, comprenant une tenue, une limousine et un skin doré pour le pistolet semi-automatique. On se remate le trailer en attendant la sortie prévue le 28 août 2020 ?









Si Mafia Trilogy fut annoncé en premier, le plan de 2K Games est un peu plus déconstruit qu'il n'en paraît puisqu'il a déjà sorti des Definitive Edition de Mafia II et III sur le marché digital, nous faisant patienter pour l'arrivée du remake de Mafia 1 en août prochain : pourtant, une compilation en version physique regroupant les trois opus est bel et bien prévue et, bonne nouvelle, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes chez la Fnac.Le célèbre revendeur annonce ainsi un prix de 59,99 euros sur PlayStation 4 comme sur Xbox One : si vous précommandez le titre, vous aurez alors le droit au