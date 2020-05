Mafia Trilogy : il s'agit d'un remaster des 3 épisodes, voici un trailer familial

MafiaGame.com

Des indices se disséminaient un peu partout depuis des mois : oui, 2K Games prévoit bien quelque chose pour sa fameuse franchise Mafia. La surprise vient tout juste d'être officialisée à travers un teaser de trente secondes et contrairement à ce que l'on pensait, il ne s'agit pas que de Mafia II Remastered mais bel et bien d'une compilation intégrant les trois jeux de la saga, respectivement sortis en 2002, 2009 et 2016 : portant le doux nom de Mafia Trilogy, cette jolie collection nous donne rendez-vous mardi 19 mai à 18hpour une présentation détaillée. On imagine que les deux premiers épisodes devraient recevoir une cure de jouvence en bonne et de due forme, s'imposant d'avance comme une offre que l'on ne pourra refuser...Précisons que 2K Games n'a pas précisé de date de sortie ni même les plateformes concernées : tout cela devrait être révélé dans quelques jours, donc, sur le site officiel. Vivement !