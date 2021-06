Les Gardiens de la Galaxie : un mode multijoueur était prévu, il a été annulé, explications

Ce fut sans nul doute la grande sensation de l'E3 2021 du côté de chez Square Enix, à savoir l'annonce d'un jeu Les Gardiens de la Galaxie, développé par Eidos Montréal, le studio à l'origine des deux épisodes de Deus Ex. En production depuis 2015, le jeu se veut une aventure solo narrative, aux antipodes de ce qu'est Marvel's Avengers, qui a déçu bon nombre de joueurs. Dans le jeu, c'est Star-Lord / Peter Quill qui sera le personnage principal et le seul qui soit d'ailleurs jouable, même s'il pourra donner des ordres à ses camarades pour être épaulé dans des situations délicates. Si la structure du jeu semble claire aujourd'hui, cela n'a pas été le cas tout au long de la production, puisqu'on vient d'apprendre que ce Gardiens de la Galaxie devait également bénéficier d'une composante multi importante.



C'est par le biais du profil LinkedIn de Simon Laroche, qui travaille actuellement chez Guerrilla Games comme game director sur un jeu encore non annoncé (peut-être un jeu VR, allez savoir...) et dont le CV trahit son passif. Ce dernier indique avoir fait un séjour chez Eidos Montréal, notamment comme responsable du gameplay de Gardiens de la Galaxie sur l'aspect online et multijoueur. Il est même indiqué qu'il avait bossé dessus de mars 2017 à février 2018 avant que le studio ne décide de l'annuler. Quelle était la forme de ce multijoueur ? Proche de ce qu'on a eu droit avec Marvel's Avengers avec de la coop', ou plutôt des affrontements en PvP ? Encore des questions qui risquent de rester sans réponse pendant encore quelques années.