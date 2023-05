Les Gardiens de la Galaxie 3 : un démarrage galactique en France, les chiffres sont très bons

1 323 124 entrées en France en l'espace d'une semaine pour Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, on peut affirmer sans crainte que le 32ème film du MCU fait un démarrage tonitruant dans l'Hexagone. Il faut dire que le film jouit d'un bouche-à-oreille positif de la part du public, touché émotionnellement par l'origin story de Rocket Raccoon, mais aussi parce qu'il s'agit des dernières aventures de ces Gardiens-là, avec cette équipe-ci. Un final en apothéose qui est également un au-revoir de la part de son réalisateur James Gunn, embauché par Warner Bros et DC pour remettre sur pied le DC Universe. Son prochain film chez la concurrence sera d'ailleurs Superman Legacy, prévu en 2025, et dans lequel on trouvera des acteurs issus des Gardiens de la Galaxie.En attendant, si on analyse les chiffres de fréquentation du film en France, on se rend compte que le démarrage des Gardiens 3 est meilleur que celui de Ant-Man 3 qui avait attiré 735 000 personnes lors de sa première semaine de sortie chez nous. Toutefois, il faut relativiser le succès des Gardiens de la Galaxie 3, puisque ce dernier se classe dans les chiffres moyens du MCU, puisqu'ils sont assez proche de ceux de Thor Love & Thunder et de Black Panther Wakanda Forever. Reste à savoir si sur la durée, le film continue à attirer autant de monde.