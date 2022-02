Les Gardiens de la Galaxie 3 : qui va mourir ? High Evolutionary, le grand méchant ?

Au moment où l'on pose ces quelques signes, cela fait exactement 3 mois que le tournage de Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 a démarré. Rappelez-vous, nous étions le 9 novembre 2021 lorsque James Gunn, le réalisateur, publiait sur ses réseaux sociaux (Instagram et Twitter), une photo sur laquelle on voyait l'ensemble du casting poser fièrement le script du film dans la main. Sachez que toute cette belle équipe, c'est la dernière fois qu'on la voit réunie. C'est pas nous qui le disons, mais James Gunn en personne, lors du podcast Hero Nation de Deadline, pendant lequel il évoquait avant tout la série Peacemaker, dont il a réalisé certains épisodes.









Le metteur en scène déclare plusieurs choses. La première, c'est que c'est la fin pour eux, que c'est la dernière fois que les gens verront cette équipe des Gardiens telle que nous la connaissons dans le MCU. Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista, Vin Diesel, rejoints ensuite par Karen Gillian et Pom Klementieff, c'est fini et ce troisième film marquera donc la fin de la bande atypique du MCU apparue pour la première fois en 2014. Que faut-il comprendre derrière les déclarations de James Gunn ? Est-ce vraiment la fin des Gardiens de la Galaxie ? D'une partie seulement ? Comment envisager l'après Endgame, quand on sait à quel point ces personnages sont en lien direct avec Thanos ? Difficile à dire, d'autant que le film est en plein tournage du côté d'Atlanta, dans les studios de Marvel, avec une date de sortie fixée au 3 mai 2023. On a donc encore le temps, et jusqu'à présent, le film n'a pas fait l'objet de fuites. En revanche, si on se met à analyser, décortiquer et assembler toutes les interventions des acteurs et du réalisateur depuis maintenant 6/8 mois, on a déjà un bel aperçu de la direction que va prendre le film.





La première chose qu'il faut savoir, c'est que Gardiens de la Galaxie 3 fera suite à Thor Love and Thunder de Taika Waititi, et à l'épisode spécial Noël des Gardiens de la Galaxie qui sortira sur Disney+ et qui est tourné en même temps que le film. D'ailleurs, James Gunn a précisé que ce court est essentiel pour introduire et comprendre ce qui va se passer dans Gardiens de la Galaxie 3. C'est donc un épisode canon qui est censé introduire un personnage très attendu parait-il. James Gunn a par ailleurs souligné que ce troisième volet des Gardiens sera une conclusion sombre à cette équipe tant appréciée par les spectacteurs. Et ça, d'emblée, ça nous met sur une piste, celle qui va donner la mort à plusieurs personnages emblématiques.





C'est la fin pour nous, la dernière fois qu'on verra cette équipe des Gardiens. C'est gros, très gros et sombre. C'est différent de ce que les gens peuvent attendre. Je veux rester fidèle aux personnages et à l'histoire pour offrir aux gens la fin qu'ils méritent. C'est toujours un peu flippant, mais je fais de mon mieux. Je sais bien que la plupart des troisième opus de trilogie sont nuls, mais ce n'est pas vrai à chaque fois...

Ça, c'est que que James Gunn a déclaré récemment et forcément, difficile de ne pas penser au personnage de Drax, qui est sans doute celui qui est le moins développé de l'équipe. Déjà d'une part, le MCU et surtout James Gunn a décidé d'en faire un clown, l'idiot de la bande. Autant ce n'était pas le cas dans le premier film, autant c'est devenu le gaffeur un peu idiot dans Les Gardiens de la Galaxie 2 et les différents épisodes d'Avengers. Et puis, tout pousse à croire que c'est évidemment la fin de ce personnage, avec les différentes déclarations. En mai 2021 par exemple, lors d'une interview avec Collider, Dave Bautista balançait avoir été déçu du traitement de son personnage dans le MCU.





Ce rôle a changé le cours de ma vie et Drax sera toujours spécial pour moi. Maintenant que j'en suis à quatre films, j'aurais vraiment souhaité qu'ils s'investissent plus personnellement pour Drax, parce que je pense qu'il a plus d'une histoire à raconter. Je pense que Drax a une histoire vraiment intéressante, mais ils l'ont laissée tomber. Ce n'est pas pour enfoncer Marvel, je sais sur quoi ils se concentrent et ils ont fait ce qu'ils avaient prévu. Mais je pense qu'ils ont vraiment raté le coche pour Drax.



Il a une grande histoire. Égoïstement, en tant qu'interprète, ça m'aurait donné l'opportunité de dévoiler différentes facettes émotionnelles de Drax, mais aussi physiques. Si vous regardez bien, Drax, bien qu'il ressemble à un dur à cuire et a l'air terrifiant, se fait botter le cul plus que n'importe quel autre personnage de Marvel.



Toute cette histoire de "Drax le Destructeur", ils l'ont jetée par la fenêtre. Les gens ont préféré le côté comique de Drax qu'ils ont exploité et creusé encore et encore. Mais on a loupé quelque chose d'énorme avec ce personnage et je ne pense pas qu'il reviendra un jour. Mais j'ai vraiment hâte d'aller au bout de son histoire.





Pas besoin de sortir de Sciences Po pour comprendre qu'il y a de fortes chances pour que Drax se fasse buter dans Les Gardiens de la Galaxie 3 quand on entend ce genre de déclarations. Ce qu'il savoir aussi, c'est que Dave Bautista est revenu sur ses propos en disant qu'il ne pense pas que c'est la fin pour Drax et que le MCU peut continuer avec un autre acteur. Mais bon, quand on écoute les derniers propos de James Gunn, on sait que le destin qui attend Drax ne peut être que funeste.





James Gunn : Il n'y a pas de Drax sans toi, mon pote ! Tu ES le Drax le Destructeur du MCU et en ce qui me concerne, tu ne seras jamais remplacé. Et tu as le droit de faire ce que tu veux concernant tes choix de carrière !



Dave Bautista : "Et il n'y a pas de Drax pour moi sans toi, mon frère ! La fin du voyage. Je t'aime mec !



Un échange qui prouve à quel point les deux hommes se soutiennent et qui rappelle que Dave Bautista avait publiquement milité pour James Gunn lorsque Disney voulait le virer après des tweets polémiques du passé qui avaient été déterrés. Autre élément qui tend à prouver que Drax a des chances de caner : les propos de Karen Gillan, qui joue Nebula dans le film, et qui était en interview avec Yahoo en septembre 2021 pour la promo de Bloody Milkshake. Elle racontait avoir lu le scénario avec Pom Klementieff (qui interprète Mantis) et avoir tout simplement finit en larmes. Les déclarations de Karen Gillan vont eux aussi dans ce sens, ajoutant que le long-métrage permettra d'en apprendre "davantage sur les personnages existants et à un niveau plus profond". Il y a donc des chances de voir le personnage de Drax profiter d'un meilleur développement.











HIGH EVOLUTIONARY OU LE MAÎTRE DE L'EVOLUTION





Intéressons-nous maintenant à l'acteur Chukwudi Iwuji, qui a donc été casté dans Les Gardiens de la Galaxie 3 pour un rôle tenu mystérieux. Toutefois, depuis quelques jours maintenant, les théoriciens sont persuadés d'une chose, c'est qu'il incarnera le Maître de l’Évolution, connu aussi sous le nom de High Evolutionary en VO. Pourquoi lui et pas un autre ? Parce que l'acteur britannique de 47 ans a évoqué son rôle au Hollywood Reporter récemment, expliquant que son personnage était quelqu'un de complexe et surtout d'ultra puissant. C'est d'ailleurs entre mars et avril 2021 que Chukwudi Iwuji a passé le casting auprès de James Gunn avec qui il a travaillé sur Peacemaker et James Gunn voulait absolument le voir dans ce rôle là. C'est d'autant plus logique que ça soit Le Maître de l'Evolution, car il a un lien direct avec Adam Warlock. Dans les comics, c'est lui qui le recueille et qui lui donne la pierre de l'âme et en fait un être puissant. Et comme Adam Warlock fera ses débuts dans Gardiens 3, ça me semble logique de voir Le Maître de l'Evolution être le grand méchant du film. Du coup, la question se pose, de quel côté sera Adam Warlock ? Du côté des Gardiens ou avec Le Maître de l'Evolution ? Gentil ou méchant ? Il est un peu des deux dans les comics, dont son personnage va être intéressant à suivre, enfin si le MCU en fait quelque chose de bien, ce qui n'est pas acté, loin de là. Mais bon, partons du principe que c'est le cas.









Et puis, on se pose la question de savoir comment le traitement du Maître de l'Evolution va être fait dans les Gardiens 3, parce que dans les comics, c'est à la base un homme qui a commencé par faire des tests scientifiques sur des animaux pour les modifier génétiquement. Et puis après, après avoir lui-même évolué suite à ses expériences, il quitte la Terre pour créer un autre monde, le sien, la Contre-Terre qui se situe à l'opposé, derrière le soleil. Je pense qu'on aura des bribes de son passé par le biais de flashbacks, mais qu'on risque de le découvrir directement en être évolué et prêt à défoncer les Gardiens. De toutes les façons, en 2h / 2h30 de temps, ils n'auront pas le temps d'aller en profondeur, surtout s'il faut développer Drax et d'autres personnages de la team des Gardiens qui doivent faire leurs adieux. Toujours est-il que ce Gardiens 3 s'annonce intéressant à plusieurs égards, et d'ici à sa sortie en Mai 2023, le MCU aura bien évolué avec la sortie de Dr Strange 2, de Thor Love & Thunder et bien d'autres séries qui seront canon à la Phase 4 du MCU.