Les Gardiens de la Galaxie 3 : Nebula vs Adam Warlock, Marvel dévoile un bout de leur combat

Nous sommes à quelques jours de la sortie du film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et du côté de Marvel, la campagne promotionnelle s'intensifie. Si nous avons eu déjà droit à des spots tv pour nous mettre dans l'ambiance, cette fois-ci, ce sont carrément des extraits qui ont été mis en ligne. Le premier concerne Rocket et son passé, lorsqu'il était encore un animal détenu en cage et sujet à des expérimentations scientifiques cruelles. On le voit allongé au sol, en train de rêver à un avenir meilleur, en compagnie de ses amis, dont une certaine Layla, une loutre, elle aussi, mutilée sévèrement. Parce que oui, on vous rappelle que le film plongera dans le passé tragique de Rocket Raccoon, afin de mieux comprendre le personnage et sa personnalité. Mais ce n'est pas tout, on a aussi eu droit à un - court - passage du combat entre Nebula et Adam Warlock. L'occasion de constater que les affrontements seront brutaux et que Warlock n'est visiblement pas là pour plaisanter. Cet extrait permet aussi de constater que Nebula a bien évolué depuis les précédents films du MCU, puisqu'elle est désormais équipé d'un bras composé de nano-particules, lui permettant d'évoluer selon son gré. Armes blanches ou canon-laser, Nebula a pris de la puissance et peut ainsi se mesurer à des êtres supérieurs tels que Adam Warlock.