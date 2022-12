Les Gardiens de la Galaxie 3 : le 1er trailer nous fait croire que c'est la fin pour Rocket Raccoon

anthropomorphistes seront au coeur des enjeux. Toutefois, comme chacun sait, Marvel est doué pour brouiller les pistes et il se pourrait bien que ces images où l'on voit Rocket en danger pourrait bien cacher la véritable mort d'un autre personnage, celui de Drax. Il faut dire que Dave Bautista, son interprète, est lui aussi fatigué de la tournure de son personnage, relégué au rang de clown, alors qu'il est complèment différent dans les comic-books. Disney et Marvel n'étant aucun plan pour étendre l'histore de ce personnage, il y a de fortes chances pour que ce soit la dernière fois qu'on voit Drax se battre pour les Gardiens de la Galaxie.





Il aura donc fallu attendre la CCXP au Brésil pour que Disney et Marvel Studios nous révèlent enfin la première bande-annonce publique pour Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Six mois d'attente depuis la Comic-Con 2022 de San Diego où les visiteurs du salon américain avaient pu découvrir les premières images de ce qui s'annonce être la fin de l'aventure pour l'équipe des Gardiens telles qu'on la connaît. Avec les interventions des différents acteurs en interview ou sur les réseaux sociaux, les rumeurs insistantes, mais aussi les images qui semblent annoncer la mort d'au moins un personnage fort de l'équipe, ce troisième épisode marquera la fin au moins de James Gunn comme cinéaste du MCU. Ce dernier ayant été embauché par la Warner Bros pour sauver le DCU, il peu probable qu'on le revoit aux commandes d'un film Marvel dans les prochaines années. L'idée est donc de clôturer cette saga lancée en 2014 lors de la Guerre des Pierres d'Infinité et l'histoire reprendra après les événements d'Avengers Endgame. Gamora n'est plus, c'est sa version de 2014 que Star-Lord et les autres vont devoir appréhender. Le personnage est donc de retour, tout comme Zoe Saldana qui semble lassée de devoir se lever tous les jours à 3h du matin pour se farcir 4h de maquillage avant de démarrer le tournage.Toutefois, en regardant cette bande-annonce, ce n'est pas Gamora qui semble en danger, mais plutôt Rocket Raccoon qui aura un traitement particulier dans ce film, puisque le super-villain de cet épisode sera High Evolutionary, l'homme qui est derrière sa mutation génétique et à l'origine de cette nouvelle planète : la Contre-Terre. Les rumeurs avaient d'ailleurs vu juste une fois encore, confirmées par la suite par des images volées du tournage : la Contre-Terre et ses habitantsRéponse le 3 mai 2023 au cinéma.