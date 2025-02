Les 4 Fantastiques : pourquoi Reed Richards / Pedro Pascal sera le nouveau Tony Stark / Robert Downey Jr

On ne sait pas pour vous, mais après avoir vu ce premier trailer des 4 Fantastiques, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti une telle envie de retrouver le MCU que j'ai tant adoré entre 2008 et 2019 ; avec ses qualités et ses défauts bien sûr, mais au moins, durant cette décennie passée, Marvel Studios et Kevin Feige avaient réussi à nous accrocher, à nous fidéliser, à nous émouvoir aussi. Après, on connaît la suite, la fin de l'arc Thanos, l'arrivée de Disney+ et du COVID, qui ont flingué toutes les licences phares de Disney, Marvel comme Star Wars, qui devaient produire beaucoup, beaucoup beaucoup, rapidement aussi, tout ça pour gonfler le catalogue de la plateforme de streaming. Et forcément, quand on privilégie la quantité à la qualité, ça finit par craquer... Et puis, on va pas non plus se voiler la face, il y a eu aussi une baisse de régime créative, et le besoin de renouveler des super-héros après le départ des plus grands. Mais ça, c'est déjà du passé, nous sommes en 2025, ça fait 6 ans que le MCU est en déclin, que les films se plantent au box office, pas tous, mais beaucoup quand même, que Bob Chapek s'est fait dégager et que Bob Iger est de retour pour remettre tout ça sur des bons rails. Les 4 Fantastiques va marquer une nouvelle ère pour le MCU, avec un casting parfaitement choisi et surtout des super-héros qui vont à nouveau nous rassembler et même nous émouvoir. Parce que comme vous le savez, il n'y a rien de plus sacré que la famille. Et il n'y pas pas que moi qui le dis.

Marvel Studios avait donné rendez-vous à ses fans pour le premier trailer officiel des 4 Fantastiques et on peut le dire, ils étaient nombreux à avoir attendu ce livestream. On a eu droit à une petite introduction en direct dans un décor reconstitué façon station spatiale, et même la retransmission imitait avec présence des quatre comédiens (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach) qui n'étaient visiblement pas super bien réveillés (ils étaient 4h du matin à Los Angeles, il faut dire). Après une session de questions/réponses pas très intéressante (l'animatrice posait des questions vraiment osef), on a enfin pu voir ces 1'37 min de teaser qui nous ont permis de voir à quoi ressemblera le premier film de la Phase 6 du MCU, puisque je vous rappelle que Captain America Brave New World, qui sort le 12 février 2025, sera le dernier de la Phase 5. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo la semaine prochaine.









On va plutôt se focaliser sur le trailer, plan par plan, parce qu'encore une fois, Marvel nous a laissé énormément d'indices pour qu'on puisse déjà avoir un bel aperçu de ce qui nous attend. Première chose qu'on sait depuis la genèse du projet, c'est que l'histoire de ces 4 Fantastiques va se dérouler dans les années 60, une période qui n'a pas été choisie au hasard. C'est en effet la date de publication des premiers comic-books imaginés par Stan Lee et Jack Kirby. Et quoi de mieux que de choisir Matt Shakman pour mener ce projet à bien, lui qui nous a offert la meilleure série du MCU, à savoir WandaVision et son esthétique originale et assumée. C'est lui donc qui réalise ces 4 Fantastiques et son goût pour l'art déco est visible dès les premiers plans de la bande annonce, en plus de son clin d'oeil aux Beatles dans ce plan, qui fait référence à l'une de leurs performances télé dans les années 60, et qui a été utilisée pour l'affiche du documentaire Beatles 64, qui est d'ailleurs disponible sur Disney+.



















QUALITÉ > QUANTITÉ





La vidéo s'ouvre d'ailleurs sur un visuel de New York depuis le Baxter Building et première chose qu'on remarque, c'est que le New York qui est dépeint n'est pas le New York habituel. On voit bien sûr les bâtiments habituels, le Chrysler Building, mas aussi des bâtisses au look bien différent, davantage rétro-futuriste, ancrée dans les années 60’s, ce qui signifie qu'on se trouve dans un univers alternatif au MCU qu'on connaît. Et c'est tout à fait logique, et c'est l'idée ingénieuse de Marvel de pouvoir intégrer nos 4 Fantastiques au MCU après 17 ans d'existence. Comment ces super-héros ont pu être silencieux toutes ces années à ce qui s'est passé dans le MCU ? Parce qu'ils appartiennent à un univers parallèle, une autre timeline, et c'est parfait, puisque c'est le thème du MCU depuis deux phases déjà, la 4 et la 5. Je préshote déjà qu'à la fin du film, Galactus va bel et bien avaler cette Terre alternative, obligeant nos 4 Fantastiques à atterrir dans la timeline du MCU. Un drame qui va façonner le destin de cette famille de super-héros qui va alors prendre une ampleur importante dans le MCU, mais ça, on y revient à la fin de la vidéo, mais vous allez voir que la bande annonce est truffé de ces éléments scénaristiques.







FAMILY FIRST





Autre thème évoqué par la bande annonce et martelé tout au long de ces 1'37 min, c'est le thème de la famille, la familia si chère à notre Vin Diesel international. Reed Richards explique à ce qui est visiblement un journaliste venu faire un reportage sur les 4 Fantastiques dans le Baxter Building, que chaque dimanche à 19h, quoiqu'il arrive, un dîner de famille est imposé. C'est quelque chose qui n'est pas introduit de façon anodine, car dans les années 60, la société américaine idéalisait la famille, cette façon si idyllique de vivre ensemble. Il est évident que c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans le film, notamment via Johnny Storm qui semble encore être un jeune ado un peu fougueux, immature aussi et que Sue va devoir gérer. Car je vous rappelle que dans les comics, Sue devient la mère de substitution de son petit frère Johnny Storm après le décès de sa mère et que son père sombre dans l'alcoolisme profond.









D'ailleurs, j'attire votre attention sur ce plan que Marvel a glissé, là encore volontairement, Regardez bien le ventre de Sue Storm, il est un peu rond et il est fort probable qu'elle soit enceinte de son premier ou peut-être deuxième enfant. Est-ce Franklin ou Valeria qu'elle porte dans son ventre ? Pour l'instant, on ne sait pas, mais une famille n'est évidemment rien sans la présence d'enfants. Dans le synopsis officiel, il est écrit, je cite :





« Face à cette famille forcée de trouver un équilibre entre leur rôle de super-héros et la force des liens qui les unissent, se dresse une menace démesurée : l'entité cosmique Galactus (incarnée par Ralph Ineson) et son énigmatique bras droit le Surfeur d'Argent (jouée par Julia Garner) dont l'ambition n'est autre que de dévorer la Terre entière et tous ses habitants. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, les choses prennent soudainement une tournure très personnelle... »



Je verrai bien un drame familial important et quoi de plus difficile pour des parents que de perdre leurs enfants ? Pourquoi dans cette lutte face à Galactus, Reed Richards et Susan Storm ne perdraient pas leurs enfants, les obligeant à changer de timeline et d'atterrir dans celle du MCU ? Un tel drame familial pourrait forcer nos 4 Fantastiques à se battre aux côtés des autres super-héros et de reformer cette team des Avengers qui a disparu après Thanos. C'est ma théorie, je peux me montrer, mais c'est quelque chose que j'aimerais voir dans le film. Parce que bon honnêtement, les enfants de Reed et de Sue, non seulement on s'en fout un peu, et je suis sûr que la plupart du grand public ne connaît même pas leur existence...







CHANGEMENT DE TIMELINE





Mais revenons à la bande annonce. Parce qu'on y voit en effet Reed Richards et Susan Storm nous présenter la Baxter Building, qui n'est autre que le QG des 4 Fantastiques. Ça l'est dans les comics, ça le sera dans le MCU. De nombreuses péripéties sont arrivées à ce bâtiment dans les BD, souvent attaqué par le Dr Doom, et dans ces heures les plus sombres, il a même été occupé par les Thunderbolts. Et d'ailleurs, je mets une pièce sur le fait que dans la timeline du MCU, ce sont justement les Thunderbolts qui occupent le bâtiment, via la Comtesse Valentina Allegra de Fontaine qu'on a vu dans la série Faucon et le Soldat de l'Hiver et en scène post générique de Black Widow au moment de la recruter. Autre chose que j'aime beaucoup dans ce premier trailer, c'est qu'il ne s'agira pas d'une énième origin story. Marvel part du principe qu'on a déjà eu 3 films - ratés - sur les 4 Fantastiques, et que pour raccrocher les wagons rapidement avec les événements du MCU, il faut rentrer dans le vif du sujet. On remarque d'ailleurs que le monde a connaissance des exploits de nos 4 Fantastiques, qu'ils sont aimés de la population, au point que des goodies, comme ces masques de La Chose qu'on voit sur la tête de ces enfants, ont déjà été créés. Ils sont quelque part les Avengers de leur timeline, d'où le fait que je suis sûr que c'est eux qui seront à la tête des prochains Avengers et que Pedro Pascal sera la nouvelle figure de proue du MCU, ce leader suffisamment charismatique pour remplacer Robert Downey Jr. Parce que soyez sûr que s'il reviendra en Dr Doom, ce sera juste pour les deux prochains Avengers et rien d'autre, il ne va pas ré-endosser le rôle de Tony Stark.







REED RICHARDS, THE NEW TONY STARK



Autre élément qui me pousse à croire que Reed Richards sera la remplaçant de Tony Stark, il est lui aussi un homme très intelligent. C'est un astronaute, mais surtout un scientifique et c'est quelque chose qui est mis en exergue dans la bande annonce. On le voit écrire des multitudes d'équation sur son grand tableau et dans ses calculs qu'on peut voir, il semble avoir trouver la formule pour voyager, non pas à travers le temps comme Tony Stark l'a fait dans Endgame, mais à travers les univers, les mondes parallèles. On aperçoit en effet ce qui semble être le croquis d'un trou de verre, avec les mentions « Entrée » et « Sortie ». Reed Richards a conscient que les multivers existent et s'il y a bien un homme capable de rivaliser face à Tony Stark, tant au niveau intelligence que puissance dans les combats, c'est bien lui.









Et puis, les ressemblances entre les deux hommes ne s'arrêtent pas là non plus. Tous les deux ont déjà créé des robots dotés d'intelligence artificielle. Jarvis, Friday et Vision pour Tony Stark et HERBIE pour Reed Richards. Dans la bande annonce, on a l'impression qu'il s'agira de la mascotte, le comic relief du film, mais je pense que Marvel va lui donner un rôle plus important dans le MCU, puisqu'il est le compagnon de Reed dans ses créations. Il n'est d'ailleurs pas interdit que notre Mr Fantastic créé son fameux portail qui va lui permettre de voyager entre les multiverse. C'est sans doute cela qui va permettre à nos 4 Fantastiques d'arriver dans la timeline du MCU. D'ailleurs, on peut également parler de la mention Future Foundation, qui est une équipe créée par Reed Richards et qui rassemble les esprits les plus brillants de Marvel et qui jouent un rôle majeur dans Secret Wars. On est déjà en train de préparer le terrain pour Avengers Secret Wars.







RÉTRO-FUTURISTE DE BON GOÛT





Cette bande annonce a aussi fait beaucoup réagir concernant le costume et le look des personnages. Les costumes tout d'abord, certains trouvent ça cheap, mais ça correspond au côté rétro-futuriste du postulat de départ, mais qui est aussi un clin d'oeil aux vrais premiers costumes des comic-books. C'est parfait et totalement accurate, comme le design de Ben Grimm, lui aussi repris des premières BD et du coup de crayon de Jack Kirby, c'est donc parfait. D'ailleurs, il y a une belle référence à la série The Bear dans laquelle l'acteur Ebon Moss-Bachrach joue. On le voit goûter une sauce préparée par HERBIE et c'est évidemment un joli clin d'oeil à une série qui a reçu d'innombrables récompenses depuis plusieurs années.









J'aime beaucoup aussi l'idée de voir que Ben Grimm a du mal à se faire à son look d'homme pierre, regrettant son aspect humain malgré ses nouveaux pouvoirs, alors que Johnny Storm embrasse totalement l'idée d'être une torche humaine. Il kiffe sa nouvelle condition de super-héros, teste ses limites et ce passage dans le trailer me pousse à croire que sorti de l'atmosphère de la Terre, il ne pourra plus s'enflammer, ce qui signifie qu'il va devoir upgrader s'il veut se battre contre Galactus et des entités cosmiques. D'ailleurs, petit détail que vous n'avez peut-être pas vu du premier coup d'oeil, mais j'adore l'effet que Matt Shakman a mis dans ce passage où Johnny s'enflamme, on voit des résidus sur la caméra, somme si les flammes avaient un impact sur notre vision. C'est absolument génial.







BEING JOHN MALKOVITCH





Difficile aussi de ne pas parler du personnage joué par John Malkovich, qui n'a pas été communiqué officiellement, mais que les fans ont déjà trouvé. Il y ade fortes chances pour qu'il incarne Red Ghost, qui sera d'ailleurs le vrai méchant du film. Galactus sera la 2è menace, sans doute vers la fin du film pour provoquer ce changement de timeline, mais dans l'histoire principal de ce film Les 4 Fantastiques, c'est ce Ivan Kragoff aka Red Ghost, qui va tenir tête à Reed Richards et les autres. Son but ? Obtenir les mêmes pouvoirs que les 4 Fantastiques et en plus d'expérience sur des singes que Red Ghost a mené, il a aussi menacé Tony Stark plusieurs fois pour qu'il l'aide dans ses expériences scientifiques. C'est ce qui se passe dans les comics, mais reste à savoir si ce sera le cas dans le MCU...











GALACTUS, THE NEW THANOS





Dernier point à traiter dans cette analyse, c'est évidemment Galactus, qui est un méchant encore plus fou que Thanos et qui va donc prendre vie dans le MCU. C'est la prochaine grosse menace et qui va prendre forme au fil des prochains films et des prochaines Phases. Beaucoup de personnes ont débattu sur sa taille, jugée trop petite pour certains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Galactus peut changer de taille comme il le veut. Être aussi gigantesque que les Titans qu'on a vu dans Les Eternels ou avoir une taille humaine s'il a besoin de mettre au niveau des humains. On imagine que le MCU va jouer avec sa taille et étant donné que c'est l'acteur Ralph Ineson qui a été choisi pour l'incarner, sa performance et sa gueule cassée seront mise à contribution pour donner vie à l'un des méchants Marvel les plus iconiques.





La sortie des 4 Fantastiques est attendue pour le 25 février 2025 et on a déjà hâte de voir ce que la Phase 6 du MCU nous réserve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais moi, de mon côté, la hype est revenue de plus belle.